CANLI İZLE: Esra Erol 21 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçtı, ortalık karıştı! Ferdi ile Esra haftalar sonra canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelecek, büyük hesaplaşma yaşanacak! 16 yaşında mağdur edilen genç kız hamile kaldı! Milyonları şoke eden olayın en yakın tanığı canlı yayına gelecek, konuşulmayanlar konuşulacak! Bir annenin gözyaşları içinde isyanı! Evladını bile hiçe sayan İsmail’in büyük kaçışı! 2 yaşındaki çocuklarını da alıp ortadan kayboldu! Kardelen’in büyük isyanı… 7 Eylül’den beri kayıp olan 19 yaşındaki kız nerede? Anne Aynur Hanımın gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçtı, ortalık karıştı! Ferdi ile Esra haftalar sonra canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelecek, büyük hesaplaşma yaşanacak! 16 yaşında mağdur edilen genç kız hamile kaldı! Milyonları şoke eden olayın en yakın tanığı canlı yayına gelecek, konuşulmayanlar konuşulacak! Bir annenin gözyaşları içinde isyanı! Evladını bile hiçe sayan İsmail'in büyük kaçışı! 2 yaşındaki çocuklarını da alıp ortadan kayboldu! Kardelen'in büyük isyanı… 7 Eylül'den beri kayıp olan 19 yaşındaki kız nerede? Anne Aynur Hanımın gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 21 EYLÜL PAZARTESİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

21 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.