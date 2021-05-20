Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Işılay’ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Stüdyoda büyük yüzleşme! ‘Karım Cansen sosyal medyadan tanıştığı kadının yanına gitti’ dedi, ortalık karıştı! Ferdi ve eşi canlı yayında yüzleşecek! Nuray Seyfettin’in affedecek mi? 34 yaşındaki Dündar’ın hiç görmediği babasını arama öyküsü! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Işılay'ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Stüdyoda büyük yüzleşme! 'Karım Cansen sosyal medyadan tanıştığı kadının yanına gitti' dedi, ortalık karıştı! Ferdi ve eşi canlı yayında yüzleşecek! Nuray Seyfettin'in affedecek mi? 34 yaşındaki Dündar'ın hiç görmediği babasını arama öyküsü! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.