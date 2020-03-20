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20.03.2020

Esra Erol 20 Mart Cuma canlı yayın izle |Video - 20.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 17 yaşındaki zihinsel engelli Fatma’yı Amasyalı eşek tüccarı Serhat Sivlim mi kaçırdı? Kayıp Fatma’yla ilgili son dakika gelişmesi! Evladıyla birlikte 12 Mart günü ortadan kaybolan ve canlı yayından sonra Esra Erol ile görüşmek isteyen Baha Akkoç tekrar ortadan kayboldu! Dün akşamdan beri hiçbir haber alınamayan Baha ve çocuğunu birileri zorla mı tutuyor? 16 yaşındaki Şehnaz 3 gün önce evinin penceresinden kaçtı! Şehnaz kiminle nerede? Makbule Hanım 72 yaşındaki kocası İsmet Yüksek’i ilk evliliğinden olan çocukları elinden aldı! 8 aydır kocasını göremeyen ve hiçbir haber alamayan Makbule Hanımın gözyaşları içinde feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 17 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'yı Amasyalı eşek tüccarı Serhat Sivlim mi kaçırdı? Kayıp Fatma'yla ilgili son dakika gelişmesi! Evladıyla birlikte 12 Mart günü ortadan kaybolan ve canlı yayından sonra Esra Erol ile görüşmek isteyen Baha Akkoç tekrar ortadan kayboldu! Dün akşamdan beri hiçbir haber alınamayan Baha ve çocuğunu birileri zorla mı tutuyor? 16 yaşındaki Şehnaz 3 gün önce evinin penceresinden kaçtı! Şehnaz kiminle nerede? Makbule Hanım 72 yaşındaki kocası İsmet Yüksek'i ilk evliliğinden olan çocukları elinden aldı! 8 aydır kocasını göremeyen ve hiçbir haber alamayan Makbule Hanımın gözyaşları içinde feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 20 MART CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

20 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol'da 20 Mart Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol'da 20 Mart Cuma
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
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