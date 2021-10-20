Esra Erol 20 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ne kavga bitti, ne olay bitti! Son sözü Ayşe’nin yanına kaçtığı Hasan’ın annesi söyleyecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Meryem kocası, görümcesi ve kayınvalidesi ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Selim’in akılalmaz iddiası! Günlerdir kayıp olan Sema Bedir nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ne kavga bitti, ne olay bitti! Son sözü Ayşe'nin yanına kaçtığı Hasan'ın annesi söyleyecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Meryem kocası, görümcesi ve kayınvalidesi ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Selim'in akılalmaz iddiası! Günlerdir kayıp olan Sema Bedir nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.