CANLI İZLE: Esra Erol 2 Şubat Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Mevla Salih’i affedecek mi? Büşranur ile Güven konuştu, anne Hatice Hanım çileden çıktı! Hatice Hanım ve Büşranur karşı karşıya gelecek! Canlı yayın bitti, Mevla gözyaşlarına boğuldu! Neye şahit oldu? ‘Kocam Barış Uçar velayeti bende olan kızımı kaçırdı’ diyen annenin feryadı! ‘18 yaşındaki kızım temmuzdan beri kayıp’ diyen annenin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Şubat 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Mevla Salih'i affedecek mi? Büşranur ile Güven konuştu, anne Hatice Hanım çileden çıktı! Hatice Hanım ve Büşranur karşı karşıya gelecek! Canlı yayın bitti, Mevla gözyaşlarına boğuldu! Neye şahit oldu? 'Kocam Barış Uçar velayeti bende olan kızımı kaçırdı' diyen annenin feryadı! '18 yaşındaki kızım temmuzdan beri kayıp' diyen annenin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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