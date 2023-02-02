Esra Erol 2 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 35 yıl sonra büyük mucize! Fatma Hanım 4 evladına Esra Erol’da kavuştu, gelinlerini, torunlarını ilk kez gördü! Büyük aile 35 yıl sonra ilk kez aynı sofrada bir araya geldi! O anlar... Zeynep Hasan’ı affedecek mi? Özlem ve Olgun boşanacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 35 yıl sonra büyük mucize! Fatma Hanım 4 evladına Esra Erol'da kavuştu, gelinlerini, torunlarını ilk kez gördü! Büyük aile 35 yıl sonra ilk kez aynı sofrada bir araya geldi! O anlar... Zeynep Hasan'ı affedecek mi? Özlem ve Olgun boşanacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.