Esra Erol 2 Ocak Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ocak Pazartesi günü yayınlanan programda; Şerafettin Bey bir kez daha evini almaya gidiyor! Melek bu kez evden çıkacak mı? Ferdi’nin son hamlesi ne oldu? Ayfer şimdi ne yapacak? Serpil’in yanına kaçtığı Yasin ilk kez konuşacak, gerçekler yayında gerçekler ortaya çıkacak! İsmail’in günler sonra evlatlarıyla kavuştuğu anlar herkesi gözyaşlarına boğacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Şerafettin Bey bir kez daha evini almaya gidiyor! Melek bu kez evden çıkacak mı? Ferdi'nin son hamlesi ne oldu? Ayfer şimdi ne yapacak? Serpil'in yanına kaçtığı Yasin ilk kez konuşacak, gerçekler yayında gerçekler ortaya çıkacak! İsmail'in günler sonra evlatlarıyla kavuştuğu anlar herkesi gözyaşlarına boğacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

2 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.