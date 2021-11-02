Esra Erol 2 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlunu ve gelinini affedecek mi? En mutlu günlerinde yanlarında olacak mı? Sezer eski sevgilisi Elif’le düğün yaptı, 8 aylık hamile karısı Kübra isyan etti! Sezer ve Elif arasında büyük yüzleşme! 4.5 aylık hamile olan yüzde 50 zihinsel engelli Gülseren’le ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Kasım 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlunu ve gelinini affedecek mi? En mutlu günlerinde yanlarında olacak mı? Sezer eski sevgilisi Elif'le düğün yaptı, 8 aylık hamile karısı Kübra isyan etti! Sezer ve Elif arasında büyük yüzleşme! 4.5 aylık hamile olan yüzde 50 zihinsel engelli Gülseren'le ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.