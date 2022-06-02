Esra Erol 2 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nuray’ın boşanmak için kocası Ali’ye şartı ne? Ali’yle kaçan Şengül şimdi ne yapacak? Sattığı otomobilin parası olan 115 bin lirayı ne yaptı? Kaçış planını nasıl hazırladılar? Göksal’la ne yapacaklar? Meral’in son kararı ne? Her şeyi canlı yayında itiraf edecek! 19 yaşındaki kızı Seher ortadan kayboldu! Kızının Batuhan’la nişanlandığını canlı yayında öğrendi! Sabile Hanım kızı Seher ve Batuhan’la canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nuray'ın boşanmak için kocası Ali'ye şartı ne? Ali'yle kaçan Şengül şimdi ne yapacak? Sattığı otomobilin parası olan 115 bin lirayı ne yaptı? Kaçış planını nasıl hazırladılar? Göksal'la ne yapacaklar? Meral'in son kararı ne? Her şeyi canlı yayında itiraf edecek! 19 yaşındaki kızı Seher ortadan kayboldu! Kızının Batuhan'la nişanlandığını canlı yayında öğrendi! Sabile Hanım kızı Seher ve Batuhan'la canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.