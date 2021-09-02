Esra Erol 2 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze ne yapacak? Son kararı ne olacak? Yaşananların ardından Uğur ve karısı Gülcan ilk kez karşı karşıya gelecek! Gelin kaynana barışacak mı? 400 bin lira değerindeki altınlar kimde? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze ne yapacak? Son kararı ne olacak? Yaşananların ardından Uğur ve karısı Gülcan ilk kez karşı karşıya gelecek! Gelin kaynana barışacak mı? 400 bin lira değerindeki altınlar kimde? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.