Esra Erol 2 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yunus’un Melike’ye herkesi şoke edecek son teklifi ne? Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Stüdyoda büyük yüzleşme! Fatma’nın başına gelenlere inanamayacaksınız! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Eda 10 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Eda eski eşi Sakin ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yunus'un Melike'ye herkesi şoke edecek son teklifi ne? Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Stüdyoda büyük yüzleşme! Fatma'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! O konuşacak, yer yerinden oynayacak! Eda 10 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Eda eski eşi Sakin ile karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.