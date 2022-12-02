Esra Erol 2 Aralık Cuma SON BÖLÜM İZLE

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kararı ne? Nereye gidecek? 4 evladı Gülizar’a hangi mesajı yolladı? Adem ve Esma barışacak mı boşanacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Aralık 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kararı ne? Nereye gidecek? 4 evladı Gülizar'a hangi mesajı yolladı? Adem ve Esma barışacak mı boşanacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

2 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.