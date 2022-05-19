Esra Erol 19 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; damadım Hakan dilendiriyor dedi, günde bin TL kazandığını itiraf etti! Türkiye Sibel Hanım’ın itiraflarını izledi! Hakan’la ilgili yeni itiraflar, yeni şahitler herkesi şoke edecek! Şeyma ile İnanç stüdyoya geliyor! Emine Hanım kızı Şeyma ve İnanç ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Hesap sordular, meydan okudular! Her sözleri olay oldu! Canlı yayın bitti, Gülizar günlerdir görmediği üç çocuğuna kavuştu! Osman ve Gülizar’ın son kararı ne olacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; damadım Hakan dilendiriyor dedi, günde bin TL kazandığını itiraf etti! Türkiye Sibel Hanım'ın itiraflarını izledi! Hakan'la ilgili yeni itiraflar, yeni şahitler herkesi şoke edecek! Şeyma ile İnanç stüdyoya geliyor! Emine Hanım kızı Şeyma ve İnanç ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Hesap sordular, meydan okudular! Her sözleri olay oldu! Canlı yayın bitti, Gülizar günlerdir görmediği üç çocuğuna kavuştu! Osman ve Gülizar'ın son kararı ne olacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.