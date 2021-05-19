Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ali Kemal ve karısı Aslıhan arasında büyük yüzleşme! ‘Kurbağa gözlüm eve dön’ dedi, gözyaşları içinde feryat etti! Nuray Seyfettin’e geri dönecek m? Işılay’ın biyolojik annesini arama hikayesi! Karım başka bir kadın tarafından alıkoyuluyor diyen Ferdi Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ali Kemal ve karısı Aslıhan arasında büyük yüzleşme! 'Kurbağa gözlüm eve dön' dedi, gözyaşları içinde feryat etti! Nuray Seyfettin'e geri dönecek m? Işılay'ın biyolojik annesini arama hikayesi! Karım başka bir kadın tarafından alıkoyuluyor diyen Ferdi Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Kayınpederim karımı başka bir adamla evlendirdi diyen Gökhan Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.