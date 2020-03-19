Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Esma yaşananlarıdan pişman oldu, Mehmet herkesi çileden çıkardı! Peki Temel Esma’yı affedecek mi? Makbule aylar sonra evlatlarına kavuştu herkesi gözyaşlarına boğacak anlar yaşandı! Esma evden kaçtı ortalık karıştı! Bugün hesaplaşma günü! Damatla kayınpederin büyük yüzleşmesi! 3 yaşındaki kızını alıp ortada kaybolan Baha ortaya çıktı! Baha kocası Ali’yi neyle tehdit etti? Baha’nın evden kaçmadan önce aradığı Bahar Güler’le bağlantısı ne? 17 yaşındaki zihinsel engelli Fatma ortadan kayboldu aile Ferhat’tan şüphelendi! Fatma evden gittikten sonra annesine gelen telefon herkesi şoke etti! Fatma kaçtı mı kaçırıldı mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Mart 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Esma yaşananlardan pişman oldu, Mehmet herkesi çileden çıkardı! Peki Temel Esma'yı affedecek mi? Makbule aylar sonra evlatlarına kavuştu herkesi gözyaşlarına boğacak anlar yaşandı! Esma evden kaçtı ortalık karıştı! Bugün hesaplaşma günü! Damatla kayınpederin büyük yüzleşmesi! 3 yaşındaki kızını alıp ortada kaybolan Baha ortaya çıktı! Baha kocası Ali'yi neyle tehdit etti? Baha'nın evden kaçmadan önce aradığı Bahar Güler'le bağlantısı ne? 17 yaşındaki zihinsel engelli Fatma ortadan kayboldu aile Ferhat'tan şüphelendi! Fatma evden gittikten sonra annesine gelen telefon herkesi şoke etti! Fatma kaçtı mı kaçırıldı mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 19 MART PERŞEMBE CANLI YAYIN

19 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.