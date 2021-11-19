Esra Erol 19 Kasım Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; doğumun ardından Mehmetcan bebeğini ilk kez stüdyoda görecek! Büşra ve Polat son kez gelecek, son gelişme herkesi şoke edecek! 38 yıllık bir aşk masalı, 38 yıl sonra Esra Erol’da buluşan aşıklar! Havva Servet’e evet diyecek mi? Şiddet gördü, sokağa atıldı, Kocası Özgürcan 3 evladını kaçırdı! Elçin çocuklarına kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Kasım 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; doğumun ardından Mehmetcan bebeğini ilk kez stüdyoda görecek! Büşra ve Polat son kez gelecek, son gelişme herkesi şoke edecek! 38 yıllık bir aşk masalı, 38 yıl sonra Esra Erol'da buluşan aşıklar! Havva Servet'e evet diyecek mi? Şiddet gördü, sokağa atıldı, Kocası Özgürcan 3 evladını kaçırdı! Elçin çocuklarına kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.