Esra Erol 19 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Hasan Hüseyin ve Ayşe arasında olanlara inanamayacaksınız! Akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Karısının elini ayağını bağladı, hastaneye yatırdı! Peki evi kim yaktı? Kim doğruyu söylüyor? Meryem kocası Yusuf ve ailesiyle karşı karşıya gelecek! 88 yaşındaki Ali Rıza ile 32 yaşındaki Zeynep’in evliliği Türkiye’nin gündemine oturdu! Ayşe’nin yanına kaçtığı Hasan’ın annesi konuşacak, yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ekim 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Hasan Hüseyin ve Ayşe arasında olanlara inanamayacaksınız! Akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Karısının elini ayağını bağladı, hastaneye yatırdı! Peki evi kim yaktı? Kim doğruyu söylüyor? Meryem kocası Yusuf ve ailesiyle karşı karşıya gelecek! 88 yaşındaki Ali Rıza ile 32 yaşındaki Zeynep'in evliliği Türkiye'nin gündemine oturdu! Ayşe'nin yanına kaçtığı Hasan'ın annesi konuşacak, yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.