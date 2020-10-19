CANLI İZLE: Esra Erol 19 Ekim Pazartesi

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Esra Erol 19 Ekim Pazartesi canlı yayın izle - 19.10.2020

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Giriş: 19.10.2020 16:31
Güncelleme:19.10.2020 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nilgün Hanım annem, Aslan Sarıcan da babam diyen o isim canlı yayına geliyor! 16 Eylül’den bu yana kayıp olan Tuğba Kılıç’ı Esra Erol’da bulundu! Canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu görüntüler çok konuşulacak! Resmi nikahlı karısı Aycan Nuri Gerçek ile davullu zurnalı düğün yaptı! 13 Eylül günü Uşak’ta ortadan kayboldu! En son Yasin Diker’in yanında görülen Cansu’dan bir daha haber alınamadı! Cansu’nun başına bir şey mi geldi? Cansu ile ilgili son dakika gelişmesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nilgün Hanım annem, Aslan Sarıcan da babam diyen o isim canlı yayına geliyor! 16 Eylül'den bu yana kayıp olan Tuğba Kılıç'ı Esra Erol'da bulundu! Canlı yayın bitti ortalık karıştı! Bu görüntüler çok konuşulacak! Resmi nikahlı karısı Aycan Nuri Gerçek ile davullu zurnalı düğün yaptı! 13 Eylül günü Uşak'ta ortadan kaybolan, en son Yasin Diker'in yanında görülen Cansu'dan bir daha haber alınamadı! Cansu'nun başına bir şey mi geldi? Cansu ile ilgili son dakika gelişmesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 19 EKİM PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

19 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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