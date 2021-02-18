CANLI İZLE: Esra Erol 18 Şubat Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayınpederi Turgut, Zekiye’yi evinden kovdu, hayatının şokunu yaşadı! Kayınpeder ve gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Ömer ve yuvasını yıktığını iddia ettiği iki baldızı arasında büyük yüzleşme! %80 bedensel engelli kızı Vildan 2.5 yıldır nerede? Kayıp Vildan’la ilgili son dakika gelişmesi! Son kararı Zekiye verecek, son sözlerini söyleyecek! Zekiye Ömer’i affedecek mi? 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kızları Kübra evli olan Kadir Tuncay ve eşiyle aynı evde yaşıyor! Kübra’nın anne ve babasının isyanı! Annelerinin ölümünün ardından kardeşleri Ziver ortadan kayboldu! Eşini, çocuklarını ve kardeşlerini bırakıp ortadan kaybolan Ziver nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayınpederi Turgut, Zekiye'yi evinden kovdu, hayatının şokunu yaşadı! Kayınpeder ve gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Ömer ve yuvasını yıktığını iddia ettiği iki baldızı arasında büyük yüzleşme! %80 bedensel engelli kızı Vildan 2.5 yıldır nerede? Kayıp Vildan'la ilgili son dakika gelişmesi! Son kararı Zekiye verecek, son sözlerini söyleyecek! Zekiye Ömer'i affedecek mi? 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kızları Kübra evli olan Kadir Tuncay ve eşiyle aynı evde yaşıyor! Kübra'nın anne ve babasının isyanı! Annelerinin ölümünün ardından kardeşleri Ziver ortadan kayboldu! Eşini, çocuklarını ve kardeşlerini bırakıp ortadan kaybolan Ziver nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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