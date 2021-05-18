Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muteber ve Arif aşkında mutlu son! Mehtap annesiyle gelen Işılay’ın biyolojik ailesini arama öyküsü! TikTok’tan tanışıp evlendiği Aslıhan tarafından terk edilen Ali Kemal Bey’in isyanı! Yaşar Hanım ve Osman Erbiş arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muteber ve Arif aşkında mutlu son! Mehtap annesiyle gelen Işılay'ın biyolojik ailesini arama öyküsü! TikTok'tan tanışıp evlendiği Aslıhan tarafından terk edilen Ali Kemal Bey'in isyanı! Yaşar Hanım ve Osman Erbiş arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.