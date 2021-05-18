18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 18 Mayıs Salı canlı yayın izle

Esra Erol 18 Mayıs Salı canlı yayın izle - 18.05.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 17:49
Güncelleme:18.05.2021 17:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muteber ve Arif aşkında mutlu son! Mehtap annesiyle gelen Işılay’ın biyolojik ailesini arama öyküsü! TikTok’tan tanışıp evlendiği Aslıhan tarafından terk edilen Ali Kemal Bey’in isyanı! Yaşar Hanım ve Osman Erbiş arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muteber ve Arif aşkında mutlu son! Mehtap annesiyle gelen Işılay'ın biyolojik ailesini arama öyküsü! TikTok'tan tanışıp evlendiği Aslıhan tarafından terk edilen Ali Kemal Bey'in isyanı! Yaşar Hanım ve Osman Erbiş arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

18 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Mayıs Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Mayıs Salı
Esra Erol 17 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 17 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 14 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 14 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 13 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 13 Mayıs Perşembe tek parça izle
Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz
Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz
CANLI İZLE: Esra Erol 12 Mayıs Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 12 Mayıs Çarşamba
Esra Erol'da 11 Mayıs Salı tek parça full izle
Esra Erol'da 11 Mayıs Salı tek parça full izle
Esra Erol 7 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 7 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı
Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı
Esra Erol'da 06 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 06 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 5 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 5 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Nazlı için aylar sonra hesaplaşma vakti
Nazlı için aylar sonra hesaplaşma vakti
Daha Fazla Video Göster