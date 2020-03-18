18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.03.2020

Esra Erol 18 Mart Çarşamba tek parça kesintisiz full izle video - 18.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını aldattı lise arkadaşımla kaçtım dedi kaçtığı adamın hem evli hem 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı! İddiaların odağındaki Mehmet Çetin stüdyoya geliyor! Makbule 8 aydır görmediği evlatlarına kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! Karısından ve çocuğundan hiçbir haber alamayan Ali’nin büyük isyanı! 3,5 yıl önce eşinin 2 çocuğunu terk edip sevdiği kişiye kaçtığını iddia eden Emrullah’ın eşinden isteği ne? 27 Şubat günü evi terk eden 19 yaşındaki Fikriye Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını aldattı lise arkadaşımla kaçtım dedi kaçtığı adamın hem evli hem 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı! İddiaların odağındaki Mehmet Çetin stüdyoya geliyor! Makbule 8 aydır görmediği evlatlarına kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! Karısından ve çocuğundan hiçbir haber alamayan Ali'nin büyük isyanı! 3,5 yıl önce eşinin 2 çocuğunu terk edip sevdiği kişiye kaçtığını iddia eden Emrullah'ın eşinden isteği ne? 27 Şubat günü evi terk eden 19 yaşındaki Fikriye Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma
Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma
Esra Erol'da 10 Mart Salı...
Esra Erol'da 10 Mart Salı...
Esra Erol'da 9 Mart Pazartesi...
Esra Erol'da 9 Mart Pazartesi...
Esra Erol'da 6 Mart Cuma...
Esra Erol'da 6 Mart Cuma...
Esra Erol'da 5 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 5 Mart Perşembe...
Esra Erol'u çileden çıkartan olay!
Esra Erol'u çileden çıkartan olay!
Esra Erol'da 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Mart Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 3 Mart Salı tek parça izle |Video
Daha Fazla Video Göster