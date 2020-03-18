Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını aldattı lise arkadaşımla kaçtım dedi kaçtığı adamın hem evli hem 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı! İddiaların odağındaki Mehmet Çetin stüdyoya geliyor! Makbule 8 aydır görmediği evlatlarına kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! Karısından ve çocuğundan hiçbir haber alamayan Ali’nin büyük isyanı! 3,5 yıl önce eşinin 2 çocuğunu terk edip sevdiği kişiye kaçtığını iddia eden Emrullah’ın eşinden isteği ne? 27 Şubat günü evi terk eden 19 yaşındaki Fikriye Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını aldattı lise arkadaşımla kaçtım dedi kaçtığı adamın hem evli hem 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı! İddiaların odağındaki Mehmet Çetin stüdyoya geliyor! Makbule 8 aydır görmediği evlatlarına kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar! Karısından ve çocuğundan hiçbir haber alamayan Ali'nin büyük isyanı! 3,5 yıl önce eşinin 2 çocuğunu terk edip sevdiği kişiye kaçtığını iddia eden Emrullah'ın eşinden isteği ne? 27 Şubat günü evi terk eden 19 yaşındaki Fikriye Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 18 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

18 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.