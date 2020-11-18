Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; anne babasını ve 3 evladını bırakıp 12 buçuk yıl önce ortadan kaybolan Ayşen Çömek ile ilgili son dakika gelişmesi! Kocaya kaçıyoruz diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! Hüsniye ve Bahar nerede? Kayıplara karışan iki kardeşin birkaç gün önceye kadar yaşadığı Kırıkkale’deki o evden canlı yayın! Saniye stüdyoya gelecek mi? Günler sonra büyük yüzleşme! Bir annenin feryadı, akılalmaz bir kaçış öyküsü... 13 Kasım’dan beri kayıp olan 13 yaşındaki Yaren nereye, kiminle gitti? 29 Ekim’de ortadan kaybolan eşiyle ilgili Mustafa Bey’in iddiaları ortalığı karıştıracak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; anne babasını ve 3 evladını bırakıp 12 buçuk yıl önce ortadan kaybolan Ayşen Çömek ile ilgili son dakika gelişmesi! Kocaya kaçıyoruz diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! Hüsniye ve Bahar nerede? Kayıplara karışan iki kardeşin birkaç gün önceye kadar yaşadığı Kırıkkale'deki o evden canlı yayın! Saniye stüdyoya gelecek mi? Günler sonra büyük yüzleşme! Bir annenin feryadı, akılalmaz bir kaçış öyküsü... 13 Kasım'dan beri kayıp olan 13 yaşındaki Yaren nereye, kiminle gitti? 29 Ekim'de ortadan kaybolan eşiyle ilgili Mustafa Bey'in iddiaları ortalığı karıştıracak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.