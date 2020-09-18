Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 4 yıl sonra büyük hesaplaşma! Sevile kocası İsmail ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Deniz’in kocası Şerife ile kaçan kocası Ramazan ile ilgili şok teklifi! 16 yaşındaki kızımı mağdur ettiler ve 2 aylık hamile diyen annenin anlattıkları şoke etti! 26 yaşındaki karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz’le kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı! Evlat hasreti 24. gününde son buldu mu? Ali Gazi kaçırdığı çocuğunu Begül’e getirdi mi? Esra Erol’un Sevile’ye vereceği müjdeli haber ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Eylül 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 4 yıl sonra büyük hesaplaşma! Sevile kocası İsmail ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Deniz'in kocası Şerife ile kaçan kocası Ramazan ile ilgili şok teklifi! 16 yaşındaki kızımı mağdur ettiler ve 2 aylık hamile diyen annenin anlattıkları şoke etti! 26 yaşındaki karısı Esra kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz'le kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı! Evlat hasreti 24. gününde son buldu mu? Ali Gazi kaçırdığı çocuğunu Begül'e getirdi mi? Esra Erol'un Sevile'ye vereceği müjdeli haber ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL TEK PARÇA İZLE

18 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.