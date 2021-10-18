Esra Erol 18 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaçan karısı eve döndü, mutluluktan tüm eşyaları değiştirdi! Ancak karısı Ayşe yeniden kaçtı! Hasan Hüseyin ve Ayşe stüdyoda karşı karşıya gelecek! 32 yaşındaki Zeynep’le evlendi, başına gelmeyen kalmadı! 88 yaşındaki Ali Rıza’nın başına gelenler şoke edecek! Birlikte yaşadığı Gülsün eski eşi Yeşim ile işbirliği yaptı, Yeşim’in arkadaşına kaçtı! Selim’in iddiaları şoke etti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaçan karısı eve döndü, mutluluktan tüm eşyaları değiştirdi! Ancak karısı Ayşe yeniden kaçtı! Hasan Hüseyin ve Ayşe stüdyoda karşı karşıya gelecek! 32 yaşındaki Zeynep'le evlendi, başına gelmeyen kalmadı! 88 yaşındaki Ali Rıza'nın başına gelenler şoke edecek! Birlikte yaşadığı Gülsün eski eşi Yeşim ile işbirliği yaptı, Yeşim'in arkadaşına kaçtı! Selim'in iddiaları şoke etti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.