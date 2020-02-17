Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün 17 Şubat 2020 Pazartesi ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 9 Şubat günü eşine 'kuaföre gidiyorum' deyip evden çıkan Esma Özaslan, Muhammet Ali Altunbay'ın yanında çıktı. Esma, annesi Fatma Hanım ile canlı yayınında yüzleşecek. Çocuklarını komşusuna bırakıp sevgilisine kaçan Necla, kocası Hakkı ile Esra Erol'da karşı karşıya geldi. Necla eşine ne teklif etti? Babaannesi tarafında kaçırıldığı 2 yaşındaki çocuklarına kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istediler. Peki çocuklarına kavuşabilecekler mi? 20 yıl sonra eşine ihanet etti, pişman olup yuvasına döndü. Sevgilisi ise ondan bir çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. İhanetinin kurbanı olan adam, sevgilisinin dünyaya getirdiği çocuğun kendisine ait olup olmadığını anlayabilmek için DNA testi istedi. 3 çocuğunuda alıp sevgilisine kaçan eşinin, sevgilisinden 8 aylık hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey canlı yayında "Boşanıp çocuklarımı almak istiyorum" diyeren isyan etti. Yüzde 79 engelli olan genç kız kayboldu. Engelli kayıp kızın annesi Esra Erol'dan kızının bulunması için yardım istedi. Daha önceden de kızının kaçırıldığını iddia eden acılı anne kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün 17 Şubat 2020 Pazartesi ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 9 Şubat günü eşine 'kuaföre gidiyorum' deyip evden çıkan Esma Özaslan, Muhammet Ali Altunbay'ın yanında çıktı. Esma, annesi Fatma Hanım ile canlı yayınında yüzleşecek. Çocuklarını komşusuna bırakıp sevgilisine kaçan Necla, kocası Hakkı ile Esra Erol'da karşı karşıya geldi. Necla eşine ne teklif etti? Babaannesi tarafında kaçırıldığı 2 yaşındaki çocuklarına kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istediler. Peki çocuklarına kavuşabilecekler mi? 20 yıl sonra eşine ihanet etti, pişman olup yuvasına döndü. Sevgilisi ise ondan bir çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. İhanetinin kurbanı olan adam, sevgilisinin dünyaya getirdiği çocuğun kendisine ait olup olmadığını anlayabilmek için DNA testi istedi. 3 çocuğunuda alıp sevgilisine kaçan eşinin, sevgilisinden 8 aylık hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey canlı yayında "Boşanıp çocuklarımı almak istiyorum" diyeren isyan etti. Yüzde 79 engelli olan genç kız kayboldu. Engelli kayıp kızın annesi Esra Erol'dan kızının bulunması için yardım istedi. Daha önceden de kızının kaçırıldığını iddia eden acılı anne kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

"ESRA EROL'DA" 17 ŞUBAT CANLI YAYIN İZLE