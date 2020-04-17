Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Pınar’ın bebeğinin babası Mehmet mi Tarık mı? Zühre mi yoksa Doğan mı doğruyu söylüyor? Zühre aylardır görmediği iki yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Yeter günler sonra suskunluğunu bozacak, yer yerinde oynayacak! Yeter’in kocası Uğur ile ilgili çok konuşulacak iddiası! 1 aydır kayıp olan 14 yaşındaki Ayşenur nerede? Ayşenur’u en son dün gören ve sevgilisi olduğu iddia edilen Tayfun canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Nisan 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi Tarık mı? Zühre mi yoksa Doğan mı doğruyu söylüyor? Zühre aylardır görmediği iki yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Yeter günler sonra suskunluğunu bozacak, yer yerinde oynayacak! Yeter'in kocası Uğur ile ilgili çok konuşulacak iddiası! 1 aydır kayıp olan 14 yaşındaki Ayşenur nerede? Ayşenur'u en son dün gören ve sevgilisi olduğu iddia edilen Tayfun canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 17 NİSAN CUMA CANLI YAYIN

17 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.