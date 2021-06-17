Esra Erol 17 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (v 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayşe kocası Özen’in cinayetiyle ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Özen Karagüzel cinayetinin nedeni eski kayınpeder ve gelin aşkı mı? İlknur konuştu, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Fatma ile Rıfat günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (v 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayşe kocası Özen'in cinayetiyle ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Özen Karagüzel cinayetinin nedeni eski kayınpeder ve gelin aşkı mı? İlknur konuştu, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Fatma ile Rıfat günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.