CANLI İZLE: Esra Erol 17 Eylül Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; o fotoğraf çok konuşuldu, ramazan gördüğünde şoke oldu! Herkesin merak ettiği o fotoğrafta kimler var? İddiaların odağındaki Şerife Hanım canlı yayında! Akılalmaz bir dolandırıcılık şebekesi, ortadan kaybolan binlerce milyonlarca lira... Zekeriya Kaygısız’la ilgili iddialar ve suçlamalar bitmiyor! Bugün yeni şahitler konuşacak gerçekler herkesi şoke edecek! İsmail konuştu yer yerinden oynadı! Şerife’nin eski eşi İsmail canlı yayına çıkacak, yeni iddialar ortalığı karıştıracak! Eşi 4 aylık bebeğini de alıp kaçan Ferdi Beyin isyanı! Evlenip yuvasını kurmak istedi, evladını kucağına aldıktan 20 gün sonra eşi İsmail Güner başka bir kadın kaçırdı! Gözleri görmeyen evladının ameliyatı için eşini arayan Selime’nin yürekleri dağlayan hikayesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; o fotoğraf çok konuşuldu, ramazan gördüğünde şoke oldu! Herkesin merak ettiği o fotoğrafta kimler var? İddiaların odağındaki Şerife Hanım canlı yayında! Akılalmaz bir dolandırıcılık şebekesi, ortadan kaybolan binlerce milyonlarca lira... Zekeriya Kaygısız'la ilgili iddialar ve suçlamalar bitmiyor! Bugün yeni şahitler konuşacak gerçekler herkesi şoke edecek! İsmail konuştu yer yerinden oynadı! Şerife'nin eski eşi İsmail canlı yayına çıkacak, yeni iddialar ortalığı karıştıracak! Eşi 4 aylık bebeğini de alıp kaçan Ferdi Beyin isyanı! Evlenip yuvasını kurmak istedi, evladını kucağına aldıktan 20 gün sonra eşi İsmail Güner başka bir kadın kaçırdı! Gözleri görmeyen evladının ameliyatı için eşini arayan Selime'nin yürekleri dağlayan hikayesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE

17 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.