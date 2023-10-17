Esra Erol 17 Ekim Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; anne oğul canlı yayında yüzleşti, iddialar herkesi şoke etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Eşinin en yakın arkadaşı Samet’le kaçtı, boşandıktan sonra Samet’le evliliğin planlarını yaptı ancak Samet ilişkiyi reddetti! Ortada kalan Kevser eşi Ömer’den bir şans daha mı isteyecek? Büyük yüzleşmede son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Ekim 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; anne oğul canlı yayında yüzleşti, iddialar herkesi şoke etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Eşinin en yakın arkadaşı Samet'le kaçtı, boşandıktan sonra Samet'le evliliğin planlarını yaptı ancak Samet ilişkiyi reddetti! Ortada kalan Kevser eşi Ömer'den bir şans daha mı isteyecek? Büyük yüzleşmede son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.