- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esra Erol 17 Ekim Salı tek parça izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Ekim 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; anne oğul canlı yayında yüzleşti, iddialar herkesi şoke etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Eşinin en yakın arkadaşı Samet'le kaçtı, boşandıktan sonra Samet'le evliliğin planlarını yaptı ancak Samet ilişkiyi reddetti! Ortada kalan Kevser eşi Ömer'den bir şans daha mı isteyecek? Büyük yüzleşmede son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
17 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.