Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart 2021 Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocası Ahmet’i Kibar mı öldürdü? Havva’nın Konya’daki yeni evinden yayın! Evlilik çetesi iddiaları ortaya çıktı, Suzan ve kardeşi apar topar kaçtı! Fahrettin Nuran’la ilgili hangi kararı aldı? Evdeki fırını, yemek takımını aldı Hakkı’ya kaçtı! İsmail ve karısı Hanım arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart 2021 Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocası Ahmet'i Kibar mı öldürdü? Havva'nın Konya'daki yeni evinden yayın! Evlilik çetesi iddiaları ortaya çıktı, Suzan ve kardeşi apar topar kaçtı! Fahrettin Nuran'la ilgili hangi kararı aldı? Evdeki fırını, yemek takımını aldı Hakkı'ya kaçtı! İsmail ve karısı Hanım arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart 2021 Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocası Ahmet'i Kibar mı öldürdü? Havva'nın Konya'daki yeni evinden yayın! Evlilik çetesi iddiaları ortaya çıktı, Suzan ve kardeşi apar topar kaçtı! Fahrettin Nuran'la ilgili hangi kararı aldı? Evdeki fırını, yemek takımını aldı Hakkı'ya kaçtı! İsmail ve karısı Hanım arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

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