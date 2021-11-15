15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2021 16:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Polat’ın barışma çağrısına Büşra ne diyecek? Hatun’a neden sahip çıktım dedi? Gerçek amacı neydi? Hatun’un Kübra ile ilgili sakladığı büyük sır ne? Ayça ve kocası Batuhan için hesaplaşma vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Polat'ın barışma çağrısına Büşra ne diyecek? Hatun'a neden sahip çıktım dedi? Gerçek amacı neydi? Hatun'un Kübra ile ilgili sakladığı büyük sır ne? Ayça ve kocası Batuhan için hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Kasım Pazartesi
Esra Erol 11 Kasım Perşembe yeniden izle
Esra Erol 11 Kasım Perşembe yeniden izle
Esra Erol 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 9 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 9 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol’da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 28 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 26 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Ekim Salı tek parça izle
Daha Fazla Video Göster