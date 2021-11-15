Esra Erol 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Polat’ın barışma çağrısına Büşra ne diyecek? Hatun’a neden sahip çıktım dedi? Gerçek amacı neydi? Hatun’un Kübra ile ilgili sakladığı büyük sır ne? Ayça ve kocası Batuhan için hesaplaşma vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Polat'ın barışma çağrısına Büşra ne diyecek? Hatun'a neden sahip çıktım dedi? Gerçek amacı neydi? Hatun'un Kübra ile ilgili sakladığı büyük sır ne? Ayça ve kocası Batuhan için hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.