Esra Erol 15 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Songül ve Muzaffer’i konuşuyor! “Sosyal medya fenomeni oldum diye karım beni kıskanıyor” dedi, ortalık karıştı! 47 yıllık yuva sosyal medya yüzünden mi bozuluyor? Songül ve Muzaffer canlı yayında hesaplaşıyor! Bir gün önce annesiyle birlikte kocasına meydan okudu, bir gün sonra annesine rest çekti, “Kocamı seviyorum” dedi! Akılalmaz olayda büyük yüzleşme! Meral kocasıyla stüdyoda karşı karşıya gelecek! Annesiyle ilgili büyük sırrı ilk kez anlatacak! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan’a kaçtı! İhsan’ın yanında mı çalışıyor? Tuğba hakkındaki iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Songül ve Muzaffer'i konuşuyor! "Sosyal medya fenomeni oldum diye karım beni kıskanıyor" dedi, ortalık karıştı! 47 yıllık yuva sosyal medya yüzünden mi bozuluyor? Songül ve Muzaffer canlı yayında hesaplaşıyor! Bir gün önce annesiyle birlikte kocasına meydan okudu, bir gün sonra annesine rest çekti, "Kocamı seviyorum" dedi! Akılalmaz olayda büyük yüzleşme! Meral kocasıyla stüdyoda karşı karşıya gelecek! Annesiyle ilgili büyük sırrı ilk kez anlatacak! Evdeki eşyaları yaktı, sosyal medyadan tanıştığı İhsan'a kaçtı! İhsan'ın yanında mı çalışıyor? Tuğba hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.