CANLI İZLE: Esra Erol 14 Ocak Perşembe

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Esra Erol 14 Ocak Perşembe canlı yayın izle - 14.01.2021

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Giriş: 14.01.2021 16:36
Güncelleme:14.01.2021 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ümmüşen’in kayıp olan kızı ve torunu Esra Erol buldu! Canlı yayında büyük buluşma! Ayfer dünyaya getirdi, para karşılığı Ali-Fadime çiftine satıldığı iddia edildi! 19 yaşında olan o çocuk ilk kez konuşacak! Kim doğruyu söylüyor! Nişanlısı Bahar’ın hamile olduğunu öğrenince terk eden İslam Mücahit bu görüntüler karşısında şoke olacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Hasan Kırka 15 yaşındaki kızını kaçırdı, Ömer Bey isyan etti! Günlerdir haber alınamayan 15 yaşındaki Fatma Nur ile ilgili son dakika gelişmesi! İki çocuğunu da aldı, sosyal medyadan tanıştığı Sedat Talep’e kaçtı! Karısı Seda ve iki çocuğundan haber alamayan Yaşar Bey’in isyanı! 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Beyin 49 yıllık hasreti son bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ümmüşen'in kayıp olan kızı ve torunu Esra Erol buldu! Canlı yayında büyük buluşma! Ayfer dünyaya getirdi, para karşılığı Ali-Fadime çiftine satıldığı iddia edildi! 19 yaşında olan o çocuk ilk kez konuşacak! Kim doğruyu söylüyor! Nişanlısı Bahar'ın hamile olduğunu öğrenince terk eden İslam Mücahit bu görüntüler karşısında şoke olacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Hasan Kırka 15 yaşındaki kızını kaçırdı, Ömer Bey isyan etti! Günlerdir haber alınamayan 15 yaşındaki Fatma Nur ile ilgili son dakika gelişmesi! İki çocuğunu da aldı, sosyal medyadan tanıştığı Sedat Talep'e kaçtı! Karısı Seda ve iki çocuğundan haber alamayan Yaşar Bey'in isyanı! 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Beyin 49 yıllık hasreti son bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 14 OCAK PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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