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Esra Erol 14 Ocak Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 14.01.2022 16:50
Güncelleme:14.01.2022 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Seval eve mi dönecek, yok kendine yeni bir hayat mı kuracak? Herkesi şoke edecek son kararı ne? Son sözü o söyleyecek, son noktayı o koyacak! Zeliha’nın Niyazi kararı ne olacak? İsa karısı Fatma Zehra ile ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Ocak 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Seval eve mi dönecek, yok kendine yeni bir hayat mı kuracak? Herkesi şoke edecek son kararı ne? Son sözü o söyleyecek, son noktayı o koyacak! Zeliha'nın Niyazi kararı ne olacak? İsa karısı Fatma Zehra ile ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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