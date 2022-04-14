Esra Erol 14 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hülya Akgül nerede? Dün gece neler yaşandı? 58 gündür kayıp olan Hülya ile ilgili son dakika gelişmesi! Sevgi gerçekleri itiraf edecek mi? Ünal meydan okumaya geliyor! Esra Erol yine kadınların sesi oldu, bir kadının daha elinden tuttu! Gülden ve Kaan’da son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hülya Akgül nerede? Dün gece neler yaşandı? 58 gündür kayıp olan Hülya ile ilgili son dakika gelişmesi! Sevgi gerçekleri itiraf edecek mi? Ünal meydan okumaya geliyor! Esra Erol yine kadınların sesi oldu, bir kadının daha elinden tuttu! Gülden ve Kaan'da son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.