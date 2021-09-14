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Esra Erol 14 Eylül Salı canlı yayın izle

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Giriş: 14.09.2021 16:45
Güncelleme:14.09.2021 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Elif öldü bildiği annesi Fatma ile Esra Erol’da kavuşacak! Vedat ve Tuğçe’nin son kararı ne olacak? Rüveyda ve ailesi canlı yayın sonrası neler yaşadı? Rüveyda’nın son kararı ne olacak? 24 yıllık karısı halıları, elektrik süpürgesini, evdeki bazayı kamyona yükledi, ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan İmran’la ilgili son dakika gelişmesi! Eski karısı Semra ortadan kayboldu, Semra’nın yeni eşi Beyazıt’ı suçladı! Arif Bey’in isyanı! 70 yaşındaki Zeki Mesut’un evlilik vaadiyle dolandırılması ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Eylül 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Elif öldü bildiği annesi Fatma ile Esra Erol'da kavuşacak! Vedat ve Tuğçe'nin son kararı ne olacak? Rüveyda ve ailesi canlı yayın sonrası neler yaşadı? Rüveyda'nın son kararı ne olacak? 24 yıllık karısı halıları, elektrik süpürgesini, evdeki bazayı kamyona yükledi, ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan İmran'la ilgili son dakika gelişmesi! Eski karısı Semra ortadan kayboldu, Semra'nın yeni eşi Beyazıt'ı suçladı! Arif Bey'in isyanı! 70 yaşındaki Zeki Mesut'un evlilik vaadiyle dolandırılması ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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