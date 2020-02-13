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13.02.2020

Esra Erol 13 Şubat Perşembe canlı yayın izle |Video - 13.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Durdu’nun 4 yaşındaki çocuğunun babası kim? 4 yıllık sır yapılan DNA testi ile ortaya çıkıyor. 4 aydır kayıp olan İlkay bulundu. İlkay ve annesi Esra Erol’da yüzleşti. Peki İlkay eve dönecek mi? Eşi Kaşif'in 4 çocuğuyla birlikte trilyonluk mallarını alarak kaçtığını iddia ettiği Hatice Hanım bu iddialara ne yanıt verecek? Semiha Avşar’a ne oldu? Semiha Avşar 3 çocuğuyla birlikte Ramazan Çetinkaya tarafından mı kaçırıldı? Çetinkaya hakkındaki suçlamalara canlı yayında yanıt verecek. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda;

Durdu'nun 4 yaşındaki çocuğunun babası kim? 4 yıllık sır yapılan DNA testi ile ortaya çıkıyor. 4 aydır kayıp olan İlkay bulundu. İlkay ve annesi Esra Erol'da yüzleşti. Peki İlkay eve dönecek mi? Eşi Kaşif'in 4 çocuğuyla birlikte trilyonluk mallarını alarak kaçtığını iddia ettiği Hatice Hanım bu iddialara ne yanıt verecek? Semiha Avşar'a ne oldu? Semiha Avşar 3 çocuğuyla birlikte Ramazan Çetinkaya tarafından mı kaçırıldı? Çetinkaya hakkındaki suçlamalara canlı yayında yanıt verecek. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 13 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

13 Şubat Perşembe günü Esra Erol'da programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminde tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 13 Şubat Perşembe...
CANLI İZLE: Esra Erol 13 Şubat Perşembe...
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