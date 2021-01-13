Esra Erol 13 Ocak Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ayfer’in bebeğini alıp ben doğurdum diye belge çıkaran Ali Fadime çifti her şeyi itiraf etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 yıllık nişanlısı İslam Mücahit hamile olduğunu öğrenince Bahar’ı terk etti, ortalık karıştı! Büyük yüzleşme! 15 Aralık’ta çocuğunu da alıp evini terk eden ve ardında bir mektup bırakan Şerife’nin annesinin feryadı! Hasan Kırka 15 yaşındaki kızım Fatma’yı kaçırdı diyen babanın isyanı! Henüz 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Bey’in 49 yıllık hasreti bitecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ayfer'in bebeğini alıp ben doğurdum diye belge çıkaran Ali Fadime çifti her şeyi itiraf etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 yıllık nişanlısı İslam Mücahit hamile olduğunu öğrenince Bahar'ı terk etti, ortalık karıştı! Büyük yüzleşme! 15 Aralık'ta çocuğunu da alıp evini terk eden ve ardında bir mektup bırakan Şerife'nin annesinin feryadı! Hasan Kırka 15 yaşındaki kızım Fatma'yı kaçırdı diyen babanın isyanı! Henüz 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Bey'in 49 yıllık hasreti bitecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 13 OCAK ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE

13 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.