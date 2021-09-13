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Esra Erol 13 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 13.09.2021 16:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Elif’in filmleri aratmayan öyküsü! 32 yıllık özlem, 32 yıllık hasret son bulacak mı? Kadriye Rüveyda ve ailesi arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Elif'in filmleri aratmayan öyküsü! 32 yıllık özlem, 32 yıllık hasret son bulacak mı? Kadriye Rüveyda ve ailesi arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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