CANLI İZLE: Esra Erol 12 Ocak Salı

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Esra Erol 12 Ocak Salı canlı yayın izle - 12.01.2021

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Giriş: 12.01.2021 16:40
Güncelleme:12.01.2021 17:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayfer’in 18 yıl doğurduğu bebeğini bakıcısı Sevcan para karşılığı Ali-Fatma çiftine sattı! Ali-Fatma çiftinin itirafı herkesi şoke etti! 27 yaşındaki karısı Damla, 3 çocuğunu da bırakıp internette oyunda tanıştığı Bahattin’e kaçtı! Selçuk ve karısı arasında büyük yüzleşme! Ceylan’ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! “2 yıllık nişanlım hamile olduğumu öğrenince beni terk etti” diyen 20 yaşındaki Bahar’ın isyanı! 40 yaşındaki Şerife, 7 yaşındaki kızını da alıp 15 Aralık’ta ortadan kayboldu! Şerife Öztürk’ün annesinin isyanı! Ailesi tarafından 4 yaşındayken terk edilen Cengiz Bey ailesini bulabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayfer'in 18 yıl doğurduğu bebeğini bakıcısı Sevcan para karşılığı Ali-Fatma çiftine sattı! Ali-Fatma çiftinin itirafı herkesi şoke etti! 27 yaşındaki karısı Damla, 3 çocuğunu da bırakıp internette oyunda tanıştığı Bahattin'e kaçtı! Selçuk ve karısı arasında büyük yüzleşme! Ceylan'ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! "2 yıllık nişanlım hamile olduğumu öğrenince beni terk etti" diyen 20 yaşındaki Bahar'ın isyanı! 40 yaşındaki Şerife, 7 yaşındaki kızını da alıp 15 Aralık'ta ortadan kayboldu! Şerife Öztürk'ün annesinin isyanı! Ailesi tarafından 4 yaşındayken terk edilen Cengiz Bey ailesini bulabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 12 OCAK SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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