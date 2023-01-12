12 Ocak 2023, Perşembe
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Esra Erol 12 Ocak Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 12.01.2023 16:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Sibel ve Mahmut’u konuşuyor! Gerçekler ne? Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! “Şükrü’yle kocamın kardeş Hasan tanıştırdı” dedi, yer yerinden oynadı! Hasan konuştu, Şükrü konuştu ortalık karıştı! Büyük hesaplaşmada yeni perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Sibel ve Mahmut'u konuşuyor! Gerçekler ne? Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Şükrü'yle kocamın kardeş Hasan tanıştırdı" dedi, yer yerinden oynadı! Hasan konuştu, Şükrü konuştu ortalık karıştı! Büyük hesaplaşmada yeni perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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