Esra Erol 12 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yuvalarını Songül’ün annesi mi yıktı? Songül neden sürekli evden kaçıyor? Songül annesi Fidan damadına hesap sormaya geliyor! 3 çocuğuyla Savaş’a kaçtı, yuvasını yıktı, ailesine meydan okudu! Sera’nın yanına kaçtığı Savaş geliyor! O konuşacak ortalık karışacak! İrem Musa’dan ayrılıyor mu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yuvalarını Songül'ün annesi mi yıktı? Songül neden sürekli evden kaçıyor? Songül annesi Fidan damadına hesap sormaya geliyor! 3 çocuğuyla Savaş'a kaçtı, yuvasını yıktı, ailesine meydan okudu! Sera'nın yanına kaçtığı Savaş geliyor! O konuşacak ortalık karışacak! İrem Musa'dan ayrılıyor mu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.