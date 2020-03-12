Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zehra evden kaçar kaçmaz neden Bingöl’e gitti? Mami lakaplı Muhammed ile bağlantısı ne? Dün gece Zeliha’nın telefonuna kimden mesaj geldi? Zeliha ile ilgili çok konuşulacak itiraf! Kocası Hacı’nın barışma teklifini kabul etmeyen Müzeyyen ile ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Büşra Şimşek nerede? 8 aydır çocuklarına hasret olan acılı annenin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Mart 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zehra evden kaçar kaçmaz neden Bingöl'e gitti? Mami lakaplı Muhammed ile bağlantısı ne? Dün gece Zeliha'nın telefonuna kimden mesaj geldi? Zeliha ile ilgili çok konuşulacak itiraf! Kocası Hacı'nın barışma teklifini kabul etmeyen Müzeyyen ile ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Büşra Şimşek nerede? 8 aydır çocuklarına hasret olan acılı annenin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 12 MART PERŞEMBE TEK PARÇA

12 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.