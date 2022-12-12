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Esra Erol 12 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 12.12.2022 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Gamze’nin yayın sonrası yaptıklarına inanamayacaksınız! Şahitler Erdi’nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaracak! Hasan son teklifini yaptı! Son sözler söylenecek, Hasan ve Gülizar son kez yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Gamze'nin yayın sonrası yaptıklarına inanamayacaksınız! Şahitler Erdi'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaracak! Hasan son teklifini yaptı! Son sözler söylenecek, Hasan ve Gülizar son kez yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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