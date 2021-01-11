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Esra Erol 11 Ocak Pazartesi tek parça izle - 11.01.2021

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Giriş: 11.01.2021 16:51
Güncelleme:11.01.2021 19:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bu görüntüler herkesi şoke edecek! Gülden’in son kararı ne? Ceylan en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! 21 yıldır gerçeklerle yüzleşmek isteyen Furkan’ın babası Hüseyin Türkmen’in son cevabı herkesi şoke edecek! 27 yaşındaki karısı Damla oyunda tanıştığı 20 yaşındaki Bahattin’e kaçtı! 3 çocuğuyla baş başa kalan Selçuk’un isyanı! Bebeğini bıraktığı bakıcı Sevcan ve sevgilisi çocuğunu para karşılığı sattı! 17 yıldır evladının peşinden koşan Ayfer’in feryadı! Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 32 yaş büyük adamla evlendi! Hayatının şokunu yaşayan ve 20 yaşındaki kızları Berfenur’un hayatından endişe eden ailesinin büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bu görüntüler herkesi şoke edecek! Gülden'in son kararı ne? Ceylan en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! 21 yıldır gerçeklerle yüzleşmek isteyen Furkan'ın babası Hüseyin Türkmen'in son cevabı herkesi şoke edecek! 27 yaşındaki karısı Damla oyunda tanıştığı 20 yaşındaki Bahattin'e kaçtı! 3 çocuğuyla baş başa kalan Selçuk'un isyanı! Bebeğini bıraktığı bakıcı Sevcan ve sevgilisi çocuğunu para karşılığı sattı! 17 yıldır evladının peşinden koşan Ayfer'in feryadı! Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 32 yaş büyük adamla evlendi! Hayatının şokunu yaşayan ve 20 yaşındaki kızları Berfenur'un hayatından endişe eden ailesinin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 11 OCAK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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