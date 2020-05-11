Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuğunu ve ailesini karşısına alan Dilek Yazgan dün gece babasına telefonda ne söyledi? Fatma Küçük 27 yıllık yuvasını yıktı, zihinsel engelli çocuğunu da bırakıp internetten tanıştığı kişinin yanına kaçtı! Yüksel Bey ve karısı Fatma arasında büyük yüzleşme! Mustafa ile Hülya Hüsniye’nin herkesi şoke edecek kararı ne? ‘Eşim Erol Oybak 2 yaşındaki çocuğumu kaçırdı’ diyerek gözyaşlarına boğulan Mukaddes Hanımın iddiaları ve yaşam öyküsü! Tasarruf yapıyor gerekçesiyle eşi tarafından terk edilen Doğan Beyin çok konuşulacak iddiaları! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuğunu ve ailesini karşısına alan Dilek Yazgan dün gece babasına telefonda ne söyledi? Fatma Küçük 27 yıllık yuvasını yıktı, zihinsel engelli çocuğunu da bırakıp internetten tanıştığı kişinin yanına kaçtı! Yüksel Bey ve karısı Fatma arasında büyük yüzleşme! Mustafa ile Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı ne? 'Eşim Erol Oybak 2 yaşındaki çocuğumu kaçırdı' diyerek gözyaşlarına boğulan Mukaddes Hanımın iddiaları ve yaşam öyküsü! Tasarruf yapıyor gerekçesiyle eşi tarafından terk edilen Doğan Beyin çok konuşulacak iddiaları! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 11 MAYIS PAZARTESİ CANLI YAYIN

11 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.