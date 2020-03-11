11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Esra Erol 11 Mart Çarşamba tek parça izle |Video - 11.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat’tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlatacak! Müzeyyen eve dönecek mi? Hacı’nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyye’nin herkesi şaşırtacak cevabı! Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket’in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak’ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar’ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında? Canlı yayında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat'tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlatacak! Müzeyyen eve dönecek mi? Hacı'nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyye'nin herkesi şaşırtacak cevabı! Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında? Canlı yayında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

ESRA EROL 11 MART ÇARŞAMBA TEK PARÇA

11 Mart Çarşamba "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma
Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma
Esra Erol'da 10 Mart Salı...
Esra Erol'da 10 Mart Salı...
Esra Erol'da 9 Mart Pazartesi...
Esra Erol'da 9 Mart Pazartesi...
Esra Erol'da 6 Mart Cuma...
Esra Erol'da 6 Mart Cuma...
Esra Erol'da 5 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 5 Mart Perşembe...
Esra Erol'u çileden çıkartan olay!
Esra Erol'u çileden çıkartan olay!
Esra Erol'da 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 4 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Mart Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 3 Mart Salı tek parça izle |Video
Esra Erol 2 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 2 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 28 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 28 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol canlı yayında duyurdu! Çirkinlik son buldu
Esra Erol canlı yayında duyurdu! Çirkinlik son buldu
Daha Fazla Video Göster