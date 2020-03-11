Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat’tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlatacak! Müzeyyen eve dönecek mi? Hacı’nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyye’nin herkesi şaşırtacak cevabı! Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket’in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak’ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar’ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında? Canlı yayında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat'tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlatacak! Müzeyyen eve dönecek mi? Hacı'nın çok konuşulacak son hamlesi ve Müzeyye'nin herkesi şaşırtacak cevabı! Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında? Canlı yayında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle... ESRA EROL 11 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN ATV CANLI YAYIN 11 Mart Çarşamba "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.