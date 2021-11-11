Esra Erol 11 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medyada yaptıkları olay oldu, itiraflarıyla herkesi şoke etti! Gülten her şeyi itiraf etmek için geliyor! 5 aydır hiçbir haber alınamayan Hatun’u Esra Erol buldu! Hatun ve ailesi arasında hesaplaşma vakti! 50 yıllık kocası Halis’in çapkınlığından bıkan 72 yaşındaki Güler’in isyanı! Canlı yayından sonra neler yaşandı? Kübra’nın Sezer’e son teklifi ne? Büyük hesaplaşmada son perde! 2 yıl önce kocasını ve çocuklarını bıraktı, Polat’a kaçtı! 2 yıl sonra af dilemek, pişmanım demek için geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; sosyal medyada yaptıkları olay oldu, itiraflarıyla herkesi şoke etti! Gülten her şeyi itiraf etmek için geliyor! 5 aydır hiçbir haber alınamayan Hatun'u Esra Erol buldu! Hatun ve ailesi arasında hesaplaşma vakti! 50 yıllık kocası Halis'in çapkınlığından bıkan 72 yaşındaki Güler'in isyanı! Canlı yayından sonra neler yaşandı? Kübra'nın Sezer'e son teklifi ne? Büyük hesaplaşmada son perde! 2 yıl önce kocasını ve çocuklarını bıraktı, Polat'a kaçtı! 2 yıl sonra af dilemek, pişmanım demek için geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.